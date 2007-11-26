Тарасюк покладає на Балогу відповідальність за провал виборів

Голова Народного Руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК сподівається, що таки вдасться створити першу демократичну коаліцію у Верховній Раді України. Про це він заявив учора на звітно-виборчій конференції Івано-Франківської крайової організації НРУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Б.ТАРАСЮКА, «нині для цього є унікальний шанс».

«Ми маємо унікальний шанс, який ми втратили минулого року, отримавши 228 голосів, утворити першу демократичну більшість у Верховній Раді. На зустрічі із Президентом, я виступив категорично проти створення широкої коаліції та інтриги, щодо якої ведуться під керівництвом і проводом Секретаріату Президента», - зауважив політик.

Він повідомив делегатам конференції, що на цій зустрічі він «піддав гострій критиці центральний штаб виборчої кампанії, який, фактично, одноосібно і приймав політичні рішення щодо виборчої кампанії, які були помилковими, і який фактично усунув від впливу на виборчу кампанію політраду блоку НУ-НС. І тому відповідальність за провал виборчої кампанії має лежати на центральному штабі на чолі з Віктором БАЛОГОЮ».

Щодо ситуації довкола створення демократичної коаліції Б.ТАРАСЮК висловив переконання, що «маневри на цьому припиняться з боку деяких членів «Народного Союзу Наша Україна».

Він нагадав, що 23 листопада відбулося засідання новообраної фракції. «Можна відзначити, що на засіданні фракції всі 72 народні депутати підтримали формування демократичної коаліції з БЮТ. На жаль, коли почали збирати підписи, то ми не дорахувалися спочатку 18 підписів наших депутатів, і це після зустрічі з Президентом, потім 8, і врешті-решт немає семи підписів під угодою про створення демкоаліції з БЮТ», - уточнив лідер НРУ.

На його думку, нині «таким чином ставиться під сумнів сама можливість створення демократичної коаліції».

«Ми будемо сподіватися, що після чергового засідання фракції, після наполегливого заклику Президента підписати угоду про демократичну коаліцію, все ж таки ці депутати виконають зобов’язання, яке брав блок перед виборцем. В усякому разі НРУ буде наполягати на тому, аби було підписано угоду саме з БЮТ про створення коаліції».

За його словами, зараз постають нові виклики - формування виконавчої влади.

«Я думаю, що НРУ має використати цю можливість для посилення своєї позиції у виконавчій владі. Я не згоден з критичними оцінками того, що рухівці прагнуть міністерських посад. Так, рухівці повинні прагнути не лише міністерських посад, але й посилити свою присутність у владі. Лише таким чином можна реалізувати нашу рухівську програму», - наголосив лідер НРУ.