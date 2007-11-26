Народні депутати дружно начепили «круті» номери

Депутати дружно проігнорували ініціативу Президента і приїхали на перше засідання парламенту на машинах з елітними номерними знаками.

На українських дорогах не буде рівності, як того бажає Віктор Ющенко, пише "Дело". Хоча Президент видав указ, яким заборонив використання так званих спеціальних тризначних номерів, чиновники знаходять інші способи як виділитися на дорозі.

Майже всі керівники Кабміну стали депутатами Ради шостого скликання. І тепер вони можуть претендувати на службові номери з індексом «ВР». Вже в перший день роботи нової Ради депутати під`їжджали до будівлі на машинах з привілейованими парламентськими номерами. Такі знаки дають переваги і захищають власників від спілкування зі співробітниками ДАІ.

Дія автономерів Верховної Ради дозволяє політикам не робити трагедії з відміни тризначних номерів. Тому на запитання, чи легко вони розлучалися зі знаками, чиновники відповідають з посмішкою. «Я відразу ж здав номери, як тільки президент видав указ», — запевнив віце-прем`єр Володимир Рибак. За словами «регіонала», на його автомобілі ще недавно красувався номер «010».

За словами Миколи Азарова, першого віце-прем`єра, він ніколи не користувався тризначним номером. «Як лежав замаслений в упаковці, так його і здали», — заявив він. Микола Янович зазвичай користується одним з 20 «мерседесів» S-класу, куплених для потреб уряду.

Але все-таки один тризначний «козирний» номер з гербом потрапив до уваги видання. Неквапом в двір Верховної Ради в`їхав сріблястий «мерседес-бенц». Його номерний знак прикрашали три «щасливі» цифри — «777». У салоні машини був тільки водій, який стійко тримав за зубами таємницю імені свого шефа.