У Тимошенко готують ”бомбу”

БЮТ збирає і систематизує дані про спроби підкупу членів фракції представниками Партії регіонів. При цьому особливе обурення у рядах БЮТ викликає те, що за останній час сума винагороди за зрив домовленостей між "Нашою Україною–Народною самообороною" і Блоком Юлії Тимошенко виросла удвічі – до $10 млн. Про це пише "Комерсант-Україна".У Партії регіонів стверджують, що їх політичні опоненти просто шукають спосіб перекласти відповідальність за провал в створенні демократичної коаліції.

Про те, що представники Партії регіонів пропонують депутатам фракцій БЮТ і блоку "Наша Україна–народная самооборона" матеріальну компенсацію за допомогу в зриві домовленостей про створення коаліції, першим виданню розповів народний депутат Віктор Уколов (БЮТ). За його словами, 9 листопада в київському ресторані Le Grand Cafe, відбулася його зустріч з "давнім товаришем". "Вони спочатку вибирають як посередників родичів, друзів, і це абсолютно вірний розрахунок – ніхто не піде на прес-конференцію вже навіть тому, щоб не підвести таку людину", - відзначив пан Уколов. Сам він також відмовився назвати прізвище посередника, відзначивши лише, що це представник діючого на той момент Кабінету міністрів.

Саме на цій зустрічі, за словами народного депутата, йому пропонували $10 млн. в обмін на те, що, зареєструвавшись і прийнявши присягу, він поїде відпочивати за кордон або захворіє. "Мета – перешкодити створенню коаліції і зірвати голосування за Юлію Тимошенко як прем`єр-міністра", - пояснив народний депутат. За його словами, зустріч проходила у присутності ще одного чоловіка. "Він демонстративно нічого не замовляв, проте спостерігав за нашою зустріччю. Мені сказали, що це помічник Андрія Клюєва (зараз в.о. віце-прем`єра, народний депутат фракції Партії регіонів)",- уточнив Віктор Уколов. Матеріальна винагорода нібито пропонувалося від імені тодішнього віце-прем`єра. "Гроші пропонували готівкою. Наступна зустріч повинна була відбутися в кабінеті віце-прем`єра", - повідомив пан Уколов.

Відразу ж після цієї зустрічі Віктор Уколов розповів про пропозицію Юлії Тимошенко: "Ми з нею посміялися над цим, і вона сказала, що я не перший". Звертатися в правоохоронні органи із заявою він відмовився. "Це (посередник) мій дуже близький товариш, і я не хотів би його підводити, - пояснив він.– З іншого боку, в країні, де не розкриваються замовлені вбивства політиків, навряд чи має шанс бути розкритою справа про спробу дати хабар".

БЮТ готує прес-конференцію, в ході якої депутати мають намір обнародувати відеозаписи, на яких зафіксовані спроби політичних опонентів підкупити депутатів їх фракції. "Зараз все це систематизувалося. Ми дочекаємося, коли пропозиції перестануть надходити, і за підсумками проведемо прес-конференцію", - розповів народний депутат Андрій Сенченко. Таким чином БЮТ збирається покласти край "цим зухвалим витівкам". "Спочатку пропонували $5 млн., потім 7 млн., дійшли до 10 млн. з додатковими бонусами, залежно від того, у кого які проблеми і завдання", - пояснив пан Сенченко. Підтвердивши, що пропозиція про матеріальну компенсацію надходила і йому, депутат відмовився повідомити подробиці. "Зрозумійте мене правильно: ми готуємо презентацію, це в якійсь мірі бомба, і розповідати про один фрагмент... побачите все по телевізору", - пообіцяв він. Втім, не дочекавшись обіцяної прес-конференції, народний депутат Віктор Уколов вчора в ефірі "П`ятого каналу" повторив розказану "Комерсантові" історію.

У Партії регіонів заяви депутата від БЮТ називають реалізацією схеми, мета якої – знайти виправдання відсутності коаліції БЮТ і НУНС. "Вже набридло, трохи що – відразу всі починають валити на Партію регіонів. Що на минулих виборах ми долари самоскидами до парламенту завозили! Поганому танцюристові самі знаєте, що заважає, а такі розмови вже викликають алергію", - обурився народний депутат Василь Хара.