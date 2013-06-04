Мірошниченко не знає, чому депутатам досі не роздали послання Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

На тему: Рибак: Щорічне послання Януковича «роздається депутатам»

“Президент передав послання до Верховної Ради. Воно має бути тут розмножене і роздане народним депутатам. Чому воно досі ще не роздано - я не можу відповісти, треба спитати в Секретаріаті Верховної Ради”, - сказав Мірошниченко і додав, що Президент свою роботу виконав, надавши відповідне послання.

Мірошниченко також додав, що на базі цього послання має формуватися Бюджетна резолюція і законотворча діяльність.

Міродшниченко також висловив сподівання, що послання депутати отримають уже цього тижня.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня голова ВР Володимир Рибак заявив, що до Верховної Ради надійшло Щорічне послання Президента України про внутрішнє та зовнішнє становище України.