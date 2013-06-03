Рибак: Щорічне послання Януковича «роздається депутатам»

“Послання Президента є у Верховній Раді і воно роздається всім депутатам Верховної Ради для роботи”, - сказав спікер.

Водночас на запитання журналістів, чи Президент сам представить своє послання у ВР, Рибак зазначив, що депутати погано слухають доповідачів. “Тому як буде ситуація у парламенті, що вони хочуть послухати і буде повага до Президента – звісно, Президент прийде і поспілкується”, - сказав він.

Як повідомлялося, Конституція України передбачає щорічні виступи Президента з посланням у ВР. Востаннє Віктор Янукович виступав з трибуни парламенту з посланням в лютому 2012 року. Тоді через демарш опозиції Президент, вже перебуваючи на трибуні, кілька хвилин не міг розпочати свій виступ. Опозиція скандувала: "Юлі - волю!", закликаючи тим самим звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко, засуджену до семи років ув'язнення за перевищення влади при підписанні в 2009 році газової угоди з РФ.

Після цього інциденту звернення Януковича до парламентаріїв були письмовими, що, на думку опозиції, є порушенням.