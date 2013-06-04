«Свобода» заявляє, що міліція прийшла з обшуками до 6 її активістів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

За даними прес-служби, представники міліції пояснили, що до таких дій вдалися, аби знайти докази причетності націоналістів до акції 2 квітня біля Верховної Ради України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, близько 8-ї години ранку розпочався обшук у гуртожитку студента "КПІ" Андрія Ільницького, який є активістом партії.

«В кімнаті він проживає разом із трьома хлопцями-націоналістами Олегом Вовнянком, Дмитром Зубом та Олегом Загорянським. Хлопці є активістами «Студентської Свободи». Троє міліціонерів вручили їм ухвалу про обшук, яку видала суддя Шевченківського райсуду В.Малиновська за клопотанням слідчого В.Запорожцева. Однак показати посвідчення осіб міліціонери, які були в цивільному, відмовилися», - поінформували в «Свободі».

За даними партії, після двох годин обшуку у Вовнянка вилучили посвідчення спостерігача з парламентських виборів 2012 року та фотоапарат. Представники міліції також передивилися світлини на комп’ютерах хлопців. У юнаків переписали номери телефонів та їхні контакти. Під час обшуку міліціонери забороняли хлопцям користуватися мобільними телефонами, зазначається в повідомленні.

Одночасно, повідомили у «Свободі», відбувся обшук у помешканні матері Андрія Ільницького, яка живе в місті Бердичів Житомирської области. Також правоохоронці прийшли з обшуком до прихильниці ВО "Свобода" Оксани Шелест у місті Іванків на Київщині.

Окрім того, в Броварах, що поблизу столиці, обшукали помешкання «свободівця» Сергія Бойка. Процедура тривала з 8-ї до 9-ї ранку, однак нічого з речей правоохоронці не вилучили.

Як зазначили в «Свободі», за словами самих міліціонерів, під час кожного обшуку вони хотіли знайти маски й одяг або інші речі, щоб визначити учасників акції 2 квітня 2013 року в Києві за призначення виборів у столиці.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня біля Верховної Ради відбулася організована опозицією акція, учасники якої вимагали від депутатів призначити дату проведення виборів мера столиці і Київради.

Увечері 2 квітня до київської міліції звернулася народний депутат від Партії регіонів Ірина Горіна із заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, яка проходила під стінами парламенту.

Депутат повідомила, що на вулиці Шовковичній її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. За словами депутата, агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою і кидати грудки снігу і льоду. В результаті цих хуліганських дій Горіна отримала тілесні ушкодження.

Міліція за заявою Горіної відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу «Хуліганство».