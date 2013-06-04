Найчастіше на літніх святах у Кабміні чергуватиме Королевська

Текст відповідного розпорядження від 3 червня № 358-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Як зазначається у документі, з метою забезпечення вирішення невідкладних питань 22-24 і 28-30 червня та 24-26 серпня 2013 р. встановлено, що 22 червня чергує міністр юстиції Олександр Лавринович, 23 червня – міністр культури Леонід Новохатько, 24 червня – міністр промислової політики Михайло Короленко, 28 червня – міністр соціальної політики Наталія Королевська, 29 червня – міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов, 30 червня – міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова.

Крім того, 24 серпня чергуватиме міністр економічного розвитку і торгівлі Геннадій Темник, 25 серпня – віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко, 26 серпня – міністр соціальної політики Королевська.

Міністру Кабінету міністрів України Олені Лукаш доручено забезпечити чергування відповідальних працівників у Секретаріаті Кабміну.

Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади уряд доручив встановити чергування керівних працівників на зазначений період.