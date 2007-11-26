Україна обов`язково фінішує у СОТ раніше за Росію?

Україна вступить в Світову організацію торгівлі в 2007 році, раніше, ніж Росія, і для цього не немає ніяких перешкод, заявив заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ.

У ефірі одного з телеканалів він повідомив, що останнє в 2007 році засідання Генеральної ради СОТ пройде 18-19 грудня. «Ми сподіваємося, що (в ході засідання - УНІАН) буде доповідь про те, що Україна закінчила процес (вступу в СОТ - УНІАН), і буде визначено спеціальне засідання, щоб Генрада ухвалила остаточне рішення з цього питання. Після цього м`яч буде на нашій стороні, і ми виходимо на ратифікацію рішення. Час нашого повноправного членства дуже близько. На сьогоднішній день не залишилося ніяких перешкод», - зазначив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Що стосується думки деяких експертів, що Україна стане членом СОТ ближче до кінця 2008 року, причому, можливо, вступить в цю організацію разом з Росією, В.П’ЯТНИЦЬКИЙ вважає, що її можуть висловлювати люди, які «експертами не є». «Я виходжу з процесу, який керований і прогнозований, і ті дати, які я називаю, - реальні», - зазначив він.

Щодо перспективи вступу України в СОТ разом з Росією В.П’ЯТНИЦЬКИЙ сказав: «Росія йде своїм шляхом - ведуться переговори, йде робота з адаптації законодавства".

«За нашими даними, перед Росією стоять ще досить серйозні завдання, які треба виконати для того, щоб переконати членів Робочої групи (зі вступу в СОТ - УНІАН) в тому, що Росія готова незабаром стати членом СОТ. Для Росії це питання не тижнів, а місяців, для України це питання тижнів», - заявив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.