Сацюк подав до суду на Ющенка

Колишній заступник голови СБУ Володимир САЦЮК звернувся до Окружного адміністративного суду м.Києва з вимогою визнати протиправним указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 29 жовтня цього року, яким його було позбавлено військового звання генерал-майора.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат В.САЦЮКА Віктор ПЕТРУНЕНКО.

За його словами, цей позов адресовано Президенту України В.ЮЩЕНКУ.

Як повідомляв УНІАН, В.САЦЮК обіймав посаду першого заступника голови СБУ з квітня по грудень 2004 року.

Кримінальну справу стосовно В.САЦЮКА було порушено влітку 2005 року Головним слідчим управлінням Генпрокуратури України за частиною 3 статті 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), частиною 2 статті 366 (службова фальсифікація, що спричинила тяжкі наслідки) і частиною 3 статті 358 (використання явно підробленого документа) Кримінального кодексу України. У справі було винесено постанову про залучення його як обвинуваченого за вказаними статтями Кримінального кодексу України.

1 березня цього року т.в.о. керівника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Ростислав ВЕРГЕЛЕС заявив журналістам, що НЦБ зняло з міжнародного розшуку колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА, оскільки справа щодо нього закрита.

29 жовтня Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ, яким скасував указ свого попередника Леоніда КУЧМИ про присвоєння В.САЦЮКУ військового звання генерал-майора.

6 листопада Генпрокуратура скасувала постанову слідчого про закриття кримінальної справи стосовно В.САЦЮКА, порушеної за фактами незаконного присвоєння йому військових звань, використання диплома про вищу освіту та отримання у зв’язку з цим заробітної плати. Провадження досудового слідства у справі доручено військовій прокуратурі Центрального регіону України