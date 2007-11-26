Зварич пропонує БЮТ та НУ-НС утриматися від різких кроків

На сьогодні поки не заплановане засідання підготовчої групи Верховної Ради для розгляду питання про можливість проведення засідання парламенту 27 листопада, замість 29 листопада.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат, член фракції НУ-НС, член тимчасової Президії ВР Роман ЗВАРИЧ.

“Засідання групи на сьогодні поки не намічено”, - сказав він. За словами Р.ЗВАРИЧА, з цього приводу БЮТ та НУ-НС клопотали перед Апаратом парламенту, однак досі жодної відповіді не надходило. Він наголосив, що провести засідання підготовчої групи було б доцільно, аби з’ясувати ситуацію з порушенням регламенту з боку представника фракції Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ. Р.ЗВАРИЧ нагадав, що саме вона, головуючи на засіданні ВР в п’ятницю, 23 листопада, без винесення на голосування оголосила, що наступне засідання ВР відбудеться 29 листопада.

Відповідаючи на запитання, чи мають намір депутати від БЮТ та НУ-НС провести засідання парламенту у вівторок, 27 листопада, Р.ЗВАРИЧ наголосив, що з цього питання доцільно було б провести спільну нараду керівництва двох фракції з тим, щоб виробити єдину стратегію дій. При цьому він висловив думку, що БЮТ та НУ-НС, аби не загострювати ситуацію можливо необхідно відмовитися від проведення засідання завтра. “Я висловлюю свою думку, і гадаю, що треба утриматися від різких кроків, щоб цю ситуацію не перетворити в чергову кризу”, - сказав він.