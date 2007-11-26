Семенюк з ”Луганськтепловозом” до Верховного суду дійде

Фонд державного майна України розглядає можливість оспорити у Верховному Суді України судове рішення про незаконність приватизації 76% акцій ВАТ “ХК «Луганськтепловоз».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Соціалістичної партії України з посиланням на голову Фонду держмайна Валентину СЕМЕНЮК.

«Поки ми не можемо робити ніяких дій, оскільки офіційного документа - рішення суду - ще не одержали. Проте після того, як він буде у нас на руках, юристи приймуть рішення про наші подальші дії. У принципі, ми зараз розглядаємо можливість оскарження цього рішення у Верховному Суді України», - заявила В.СЕМЕНЮК.

Довідка УНІАН. 23 березня ц.р. ФДМУ провів конкурс із продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону. За підсумками конкурсу переможцем було визнано ВАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), яке запропонувало за пакет 292 млн. 505 тис. грн. при стартовій ціні пакета 292 млн. грн.

На участь у конкурсі подавали заявки чотири компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" (Росія, Московська область); АТ "Дніпровагонмаш" (м.Дніпродзержинськ); ВАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" (м.Марганець, Дніпропетровська область); ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія, м.Брянськ, правонаступник ЗАТ "Виробнича компанія "Брянський машинобудівний завод").

Проте до конкурсу було допущено лише дві афільовані між собою компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" і ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод".

25 червня ц.р. Господарський суд Києва частково задовольнив позов ВАТ «Дніпровагонмаш», визнавши недійсним договір купівлі-продажу 76% акцій ВАТ “ХК «Луганськтепловоз» і зобов`язавши покупця - ЗАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» - повернути акції Фонду державного майна. Фонд держмайна подав апеляцію на дане судове рішення.

7 серпня Київський апеляційний господарський суд ухвалив рішення відмовити в задоволенні апеляції Фонду державного майна України на рішення Господарського суду Києва від 25 червня цього року про часткове задоволення позову ВАТ «Дніпровагонмаш» і визнання недійсним договору купівлі-продажу 76% акцій ВАТ “ХК «Луганськтепловоз».

У рішенні цього суду, зокрема, сказано, що суд ухвалив визнати недійсним рішення Фонду держмайна від 26 вересня - 2 жовтня 2006 року в частині недопущення ВАТ «Дніпровагонмаш» до участі в конкурсі з продажу акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз». Також Госпсуд Києва вирішив визнати недійсним наказ ФДМУ від 22 березня 2007 року «Про відновлення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз». У своєму рішенні від 25 червня 2007 року суд ухвалив визнати недійсним рішення ФДМУ про визначення переможця конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» і визнати недійсним договір купівлі-продажу 76% акцій підприємства між ФДМУ і ЗАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Російська Федерація).

8 листопада Вищий господарський суд України відхилив касаційні скарги Фонду держмайна, ЗАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод», ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» і залишив без змін судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору купівлі-продажу 76% акцій ВАТ “ХК «Луганськтепловоз».

Таким чином, суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій підтвердили незаконність приватизації «Луганськтепловозу».