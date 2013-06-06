Генсек: Питання Тимошенко впливає на головування України в ОБСЄ

Водночас він відмовився коментувати твердження міністра закордонних справ Леоніда Кожари, який цього року є головою ОБСЄ, що в Україні немає політичних в’язнів, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Дзаннієра, це внутрішнє питання України, і Кожара сам несе повну відповідальність за таку заяву.

«Є певні питання, які має вирішити країна, що головує в ОБСЄ. Я, зі свого боку, щиро вітаю кроки, вжиті стосовно деяких політичних діячів, які були ув’язнені, особливо щодо пана (Юрія) Луценка, колишнього міністра (внутрішніх справ), з яким ми співпрацювали в низці проектів ОБСЄ», – сказав генсекретар організації.

«Очевидно, залишається питання Тимошенко, і з цим питанням Україна має впоратися сама. Це питання верховенства права. Ми, звичайно, дуже добре знаємо про дискусії навколо цього питання», – додав він.

«Як нинішня країна-голова ОБСЄ, організації, яка підтримує верховенство права і права людини, Україна має відверто розглянути це питання», – наголосив Дзаннієр.