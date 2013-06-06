Янукович запропонував будувати газопровід в обхід Росії - по дну моря

«Білий потік», як передбачалося спочатку, повинен був пройти з Грузії по дну Чорного моря до України і до Європи. За допомогою газопроводу паливо могло б поставлятися кінцевим споживачам в обхід Росії, повідомляє Lenta.ru.

З ідеєю будівництва «Білого потоку» українська влада виступила в 2005 році. Передбачалося, що перекачуватися по трубопроводу буде газ з азербайджанського родовища Шах-Деніз. Згодом, після спорудження Транскаспійського газопроводу, по «Білого потоку» транспортувалося б також паливо з Туркменії і Казахстану.

У 2009 році, коли до реалізації «Білого потоку» приєдналася Грузія, повідомлялося, що перша фаза проекту може бути завершена в 2015 році. Потужність газопроводу на першому етапі повинна була скласти вісім мільярдів кубометрів газу. Однак кошти на реалізацію проекту відшукати не вдалося.

Україна намагається знизити залежність від російського газу, так як їй не вдається домовитися з Москвою про зниження вартості поставок. З одного боку, Київ скорочує обсяги закуповуваного російського палива, а з іншого - організовує реверсивні поставки газу з Європи. Так, в поточному році українська сторона домовилася про імпорт палива з німецькою RWE, а потім почала закуповувати газ у Польщі, Угорщині та Словаччині.