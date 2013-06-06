Янукович: Україна прагне стратегічних відносин з глобальними гравцями

Про це йдеться у щорічному посланні Президента України Віктора Януковича до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Наша мета – здійснювати ефективну, прагматичну, збалансовану зовнішню політику, побудовану на обстоюванні власних національних інтересів і невтручанні в суперечності між глобальними державами. Головна мета відносин стратегічного партнерства України з провідними країнами світу полягає в посиленні міжнародних гарантій безпеки України, її суверенітету, територіальної цілісності, демократичного розвитку й економічного зростання», - наголошується у посланні.

Зокрема, спираючись на Хартію про стратегічне партнерство, Україна прагне посилити взаємодію зі США в напрямі зміцнення демократії, верховенства права, проведення судової реформи та боротьби із корупцією.

Також на сьогодні актуальними завданнями українсько-американського співробітництва є розвиток економічної співпраці, передусім у торговельно-інвестиційній сфері та з питань посилення енергетичної безпеки, у тому числі щодо розвитку можливостей видобутку нетрадиційних джерел енергії.

Крім того, в документі наголошується, що Україна готова й надалі активно долучатися до вирішення глобальних міжнародних проблем, зокрема, у тому, що стосується її участі у миротворчих місіях і забезпеченні продовольчої безпеки у світі.

Водночас, наголошує Янукович, для України виняткове значення має збереження послідовного та поступального характеру відносин з Китаєм.

«Нещодавно в Китаї відбулася зміна партійно-державного керівництва. В Україні вітають прихід до влади п’ятого покоління китайського керівництва і сподіваються на збереження й подальший розвиток високого рівня двосторонніх відносин», - зазначає Янукович.

При цьому він підкреслює, що протягом 2012 року зберігалася позитивна динаміка українсько-російських відносин.

«Нині Російська Федерація є основним торговельним партнером України, а Україна своєю чергою – провідним економічним партнером Росії серед країн СНД», - зазначає Президент.