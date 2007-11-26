Регіонали готові висунути свою людину на спікера

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ повідомив, що фракція Партії регіонів готова прийти на засідання Верховної Ради Україні у вівторок, 27 листопада, якщо у цей день оголосять про створення парламентської коаліції.

Про це сказано в коментарі Я.СУХОГО, поширеному прес-службою Партії регіонів.

«Зараз починається штучний пошук - кому штани заважають танцювати, кому туфлі тиснуть, ще щось. Ми тут при чому?! Хай вони формують свою демократичну коаліцію. Ми обов`язково прийдемо – послухати, подивитися, поаплодувати, порадіти, що в Україні нарешті з`явилася політична стабільність і політично відповідальна влада», - сказав Я.СУХИЙ.

Він зазначив, що на порядку денному роботи Верховної Ради записано: після обрання рахункової комісії, формування фракцій і голосування за перелік парламентських комітетів розглядатимуться питання про формування коаліції і обрання спікера.

За словами народного депутата, якщо «помаранчеві» не можуть висунути кандидатуру спікера, то це може зробити Партія регіонів. «Ми зробимо так, як зробили в 2006 році – ми збираємо рахункову комісію і голосуємо за голову Верховної Ради і його заступників», - заявив Я.СУХИЙ. Він додав, що всі 175 народних депутатів, що пройшли до парламенту від Партії регіонів, «мають достатній рівень, щоб обійняти цю посаду».

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада головуюча на засіданні Верховної Ради представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА оголосила, що наступне пленарне засідання відбудеться у четвер, 29 листопада. Проте члени фракцій БЮТ і блоку «Наша Україна – Народна самооборона» заявили, що зберуться на засідання парламенту у вівторок, 27 листопада.

Досі не підписали угоду про створення коаліції сім депутатів від НУ-НС, зокрема, Іван ПЛЮЩ, Юрій ЄХАНУРОВ, Микола ОНИЩУК, Іван КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Станіслав ДОВГИЙ, Віктор ТОПОЛОВ.

Сьогодні член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ заявив, що найближчим часом ще двоє членів фракції "Наша Україна – Народна самооборона" підпишуть угоду про створення демократичної коаліції.