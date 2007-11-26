Харківська облрада зібралася до Сєвєродонецька-2

Голова Харківської облради Василь САЛИГІН поставив свій підпис під зверненням ініціативної групи з проведення у Сєвєродонецьку другого з’їзду депутатів рад усіх рівнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Харківської облради.

У повідомленні зазначається, «з’їзд не буде розглядати політичні питання, він буде присвячений гуманітарним питанням і проблемі російської мови в Україні».

Разом із В.САЛИГІНИМ, інформує сайт, звернення під назвою «Досить мовчати! З’їзд в Сєвєродонецьку. Правда и вимисел» підписали також голови Дніпропетровської, Херсонської та Полтавської обласних рад Володимир ДЕМЬОХІН, Юрій ВІЛКУЛ та Олександр УДОВИЧЕНКО. Раніше звернення вже підписали голова Луганської облради Володимир ГОЛЕНКО, 1-й заступник голови Верховної ради Автономної Республіки Крим Сергій ЦЕКОВ, мери Сімферополя та Миколаєва Геннадій БАБЕНКО і Володимир ЧАЙКА, секретар Донецької міської ради Микола ЛЕВЧЕНКО, а також народний депутат України Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

На думку авторів звернення, українське суспільство «вкрай радикалізоване», і «протистояння, підігріте низкою виборів», «загрожує перейти всі допустимі межі». Вони переконані, що причини радикалізації лежать у гуманітарній сфері: «видавлюється і утискується російська мова», російськомовні громадяни України «прирівнюються до «п’ятої колони», «гітлерівські поплічники» оголошуються «новими героями України», а «воїни-визволителі Великої Вітчизняної війни – окупантами».

Автори звернення вважають зокрема, що в Україні провадиться «насильницька і швидкісна українізація», ідеологічною платформою цих дій є «розмови про «титульну націю» і обов’язковості будівництва моноетнічної держави», і погодитися з цим означає «відторгнути досвід людства за останні два сторіччя та випустити з пляшки небезпечного джина розпалювання національної ворожнечі, відродження агресивного націоналізму і нацизму, які піднімають голову, в тому числі й через те, що ми мовчимо».

Саме тому, заявляють ініціатори, вони й хочуть провести в Сєвєродонецьку зібрання, де 28 листопада 2004 р. «під час «так званої помаранчевої революції» відбувся перший з’їзд депутатів рад всіх рівнів», котрий, як вважають вони, «відвернув розкол України, хоча певними силами було вигідно приклеїти йому ярлик «сепаратистського».

Автори звернення наголошують, що «з’їзд не планує обговорювати інші питання, крім гуманітарної політики», і вірять, що він відбудеться, «незважаючи на вже виниклу протидію», в тому числі з боку СБУ.