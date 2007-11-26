Хто сяде в крісло Плюща?

Політологи серед можливих кандидатів на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України називають кандидатури міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, виконуючого обов’язки голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, народних депутатів Юрія ЛУЦЕНКА та Миколи КАТЕРИНЧУКА.

Свої міркування з цього приводу політологи висловлювали сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Так, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО зауважив, що однією з можливих кандидатур на посаду секретаря РНБО є А.ГРИЦЕНКО, оскільки “він користується достатньою довірою Президента України”. За словами експерта, на сьогодні “існує певний конфлікт” між А.ГРИЦЕНКОМ та лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО в питанні професійної армії, і в разі створення демократичної коаліції його призначення секретарем РНБО дозволило б не зводити їх в одному уряді, оскільки “В.ЮЩЕНКО розуміє, що буде певна напруга відносин між ними”.

У свою чергу, керівник соціологічної служби "Український барометр" Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що Президент може призначити В.НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду секретаря РНБО. Водночас він не виключає, що цю посаду можуть обійняти Ю.ЛУЦЕНКО, А.ГРИЦЕНКО або М.КАТЕРИНЧУК.

Коментуючи сьогоднішній указ глави держави про звільнення Івана ПЛЮЩА з посади секретаря РНБО, В.ФЕСЕНКО зазначив, що жоден секретар РНБО не обіймав цю посаду більш як 9 місяців. За його словами, треба “перервати цю сумну тенденцію”, і на цю посаду має бути призначена людина, яка “могла б спрямувати діяльність цього органу в сферу захисту національної безпеки, а не лише з’ясовувань політичних відносин”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 листопада, Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення І.ПЛЮЩА з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України у зв`язку з обранням його народним депутатом України.