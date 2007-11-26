Ющенко у Буковелі попрацював на лижах (фоторепортаж)
17:38, 26 листопада 2007Політика
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Ознайомлення з інфраструктурою пройшло успішно
Президент Віктор Ющенко встиг покататися на лижах під час своєї робочої поїздки до Івано-Франківської області.
Про те, що Ющенко відбув до Івано-Франківської області, прес-служба президента повідомила о 15.25.
Вже о 16.20 фотограф президента надіслав фото з Ющенком, який катається на лижах, пише Українська правда.
У повідомленні прес-служби зазначалося, що "у рамках поїздки глава держави планує відвідати туристичний комплекс "Буковель", де ознайомиться з його інфраструктурою".
Фото Михайла Марківа / УНІАН
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