Ющенко у Буковелі попрацював на лижах (фоторепортаж)

Президент Віктор Ющенко встиг покататися на лижах під час своєї робочої поїздки до Івано-Франківської області.

Про те, що Ющенко відбув до Івано-Франківської області, прес-служба президента повідомила о 15.25.

Вже о 16.20 фотограф президента надіслав фото з Ющенком, який катається на лижах, пише Українська правда.

У повідомленні прес-служби зазначалося, що "у рамках поїздки глава держави планує відвідати туристичний комплекс "Буковель", де ознайомиться з його інфраструктурою".

Фото Михайла Марківа / УНІАН