ЗМІ: Регіоналка вказує, хто має успішно скласти іспит на суддю (фото)

Такий висновок випливає з фотографії, яку сьогодні зробив кореспондент видання Коммерсант Влад Содель і розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Він зняв робоче місце депутатки, де серед інших паперів лежав список справ, які вона має зробити. Содель підтвердив Українській правді, що саме Тетяна Бахтєєва сиділа на цьому місці в той момент, коли робилося фото.

Першим пунктом там вказано: подзвонити ректору Національної школи суддів Україні Шукліній Наталі Георгіївні. (Насправді вона поки є в.о. ректора).

Другим пунктом зазначається, що потрібно "сказати, що 7 і 8 червня Нацшкола суддів буде проводити іспити, і потрібно, щоб Мірзоян Людвік Коляєвич успішно склав ці іспити (і інші іспити, які будуть проведені 29 і 30 червня 2013 року)".

На сайті Нацшколи суддів серед слухачів, які мають скласти іспити 7-8 червня на посаду судді дійсно є "Мірзоян Людвік Коляєвич" в тому ж написанні, як і в списку Бахтєєвої. Він складатиме іспит у Харкові.

"Людвік Коляєвич як адвокат уже захищав інтереси Бахтєєвої. Зокрема, як кандидата в народні депутати. Адже Бахтєєву неодноразово звинувачували в тому, що вона займалася підкупом виборців. Зокрема, проводила концерти, роздавала подарунки", - написав у своєму блозі Дмитро Гнап.

Мірзоян виявився помічником адвоката Сергія Осики, який захищав звинуваченого у вбивстві Георгія Гонгадзе - генерала Олексія Пукача, вказує УП.