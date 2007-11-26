Тарасюк лякає непідписантів з НУ-НС відповідальністю

Заступник лідера фракції “Наша Україна – Народна Самооборона”, голова Народного Руху України Борис ТАРАСЮК вважає, що непідписанти коаліційної угоди про створення демократичної коаліції мають нести політичну відповідальність.

Про це Б.ТАРАСЮК сказав під час Інтернет-конференції на сайті “Главред”.

“Мені також соромно за них. Більше того, вважаю, що вони мають нести політичну відповідальність”, - зазначив Б.ТАРАСЮК.

Він висловив жаль, що відсутній правовий механізм позбавлення їх мандату. “Вони особисто зраджують виборців, що підтримали блок НУ-НС. І всіх тих, хто прагнув створення демократичної коаліції, яка б підтримувала Президента в його зусиллях з захисту Конституції і відстоюванні національних інтересів”, - додав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, станом на 26 листопада угоду про створення коаліції з БЮТ не підписали семеро депутатів від НУ-НС, зокрема, Іван ПЛЮЩ, Юрій ЄХАНУРОВ, Микола ОНІЩУК, Ігор КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Станіслав ДОВГИЙ, Віктор ТОПОЛОВ.

Сьогодні член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ заявив, що найближчим часом ще двоє членів фракції "Наша Україна – Народна самооборона" підпишуть угоду про створення демократичної коаліції.