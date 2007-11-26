Завтрашнє засідання фракції Блоку Юлії Тимошенко перенесене на 29 листопада.

Про це УНІАН повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Михайло ПОЖИВАНОВ.

М.ПОЖИВАНОВ також зазначив, що фракція БЮТ завтра не прийде до Верховної Ради, щоб провести пленарне засідання парламенту. За його словами, це пов’язано з тим, що поки немає спільного рішення БЮТ та блоку “Наша Україна – Народна самооборона” з цього питання.

М.ПОЖИВАНОВ також нагадав, що поки не всі члени НУ-НС поставили свої підписи під угодою про створення демократичної коаліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що засідання фракція БЮТ відбудеться 27 листопада о 9.00. За словами М.ПОЖИВАНОВА, домовленість про проведення засідання фракції у цей день була досягнута ще 23 листопада.