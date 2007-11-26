Києву загрожує адміністративний і техногенний колапс?

Депутат Київради Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ переконаний, що реорганізація трьох районів спричинить у столиці адміністративний та техногенний колапс.

Про це йдеться у коментарі Д.АНДРІЄВСЬКОГО, переданому УНІАН його прес-службою.

«Ініціативи міської влади загрожують місту адміністративним та техногенним колапсом», - заявив Д.АНДРІЄВСЬКИЙ.

«Випробувавши різноманітні методи впливу на голів Дніпровського, Подільського та Святошинського районів, мер заявив про намір розформувати ці територіальні одиниці», - нагадав депутат Київради.

На його думку, зменшення кількості районів Києва «дороге, недоцільне та шкідливе рішення». Д.АНДРІЄВСЬКИЙ вважає, внаслідок реорганізації районів у столиці буде порушено сформовану структуру управління і погіршиться процес надання послуг громадянам. «Це зруйнує налагоджені за роки схеми медичного, соціального, гуманітарного забезпечення. За час формування нових служб діяльність окремих територій міста буде паралізовано», - зазначив депутат.

На думку Д.АНДРІЄВСЬКОГО, справжня мета скорочення районів – отримати контроль над їх майном.

«Особливо привабливими для «земельної більшості» Київради у цьому сенсі виглядають вільні земельні масиви Дніпровського та Святошинського районів. Крім того, скорочення кількості районів внесе плутанину у виборчі списки. Це також в інтересах Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який прагне утриматися в кріслі мера будь-що», - вважає депутат.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня на розширеному засіданні колегії Київської міськдержадміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що проситиме Президента України Віктора ЮЩЕНКА звільнити трьох голів районних у місті Києві державних адміністрацій: Дніпровської – Олександра СОТНИКОВА, Подільської – Євгена РОМАНЕНКА і Святошинської – Володимира МАЗЕПУ - «за проколи і проблеми» у відповідних районах.

16 листопада Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що у разі, якщо найближчим часом Президент не підтримає його ініціативу про звільнення керівників цих районів, то ці райони будуть розділені і приєднані до інших.