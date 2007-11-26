Олег Ляшко розкриває ”методи роботи” ПР щодо підкупу депутатів

Представник БЮТ Олег ЛЯШКО заявляє, що сьогодні ввечері йому пропонували 20 млн. доларів за те, щоб він відкликав свій підпис під коаліційною угодою між БЮТ та НУ-НС.

Про це заявив сам О.ЛЯШКО в ефірі “5-го каналу” сьогодні ввечері.

"Сьогодні перед ефіром в мене відбулася зустріч, на якій людина запропонувала мені 20 млн. доларів за те, що я відкличу свій підпис під коаліційною угодою. Ставки ростуть", - зазначив О.ЛЯШКО.

Він відмовився відповідати, хто саме йому пропонував гроші.

"Регіони роблять ці пропозиції через оточення. Вони роблять це через найближчих друзів. Ця людина - не член БЮТ, він позапартійний", - цитує О.ЛЯШКА “Українська правда”.

"Він мені сьогодні сказав: "Я розумію, що тобі це казати не варто було, але я мав з тобою зустрітися, щоб поставити галочку, що я тобі це казав", - розповів О.ЛЯШКО про свою розмову з особою, що пропонувала йому гроші.

Звертаючись до представника Партії регіонів Юрія МІРОШНИЧЕНКА, він додав: "У вас є КЛЮЄВ, за кожним з наших депутатів закріплені люди. Ви знаходите людей не з Києва. Ви робите все для того, для чого БОГАТИРЬОВА перенесла засідання. Ви відтягуєте час. Сьогодні є сім "непідписантів". Завтра ще хтось купиться".