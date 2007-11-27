У НУ-НС допускають Януковича-спікера

Депутат від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Ксенія Ляпіна не виключає, що спікером Верховної Ради 6 скликання може стати не представник цього блоку.

Відповідаючи в ефірі Радіо "Свобода" в понеділок на питання, хто може бути спікером, якщо не голова Політради НУ-НС В‘ячеслав Кириленко, вона сказала:

"Дуже складно спрогнозувати: від (лідера Партії регіонів, прем‘єра Віктора) Януковича до будь-якої іншої кандидатури. Ну, якщо Янукович залишається прем’єром, то це може бути і (Раїса) Богатирьова, і хто завгодно".

"Хто сказав, що це обов’язково буде представник "НУ"? Чомусь весь час мусують ідею, що це буде (звільнений в понеділок з посади секретаря РНБО Іван) Плющ. Ця ідея насправді абсолютно немає ніяких підтверджень", - додала Ляпіна.

На припущення ведучого, що Янукович може, залишаючись виконувачем обов‘язків прем‘єра, як депутат обратися й на голову парламенту, вона відповіла:

"Ми ще це не розглядали, але суто гіпотетично це можливо, оскільки він є депутатом, а ніхто не написав в Конституції, що заборонено депутату, який одночасно виконує функції міністра чи прем’єра, ще й обратися в керівництво ВР".

На слова ж журналіста, що він "якби був Януковичем – головою уряду і головою ВР, – ініціював би проведення конституційних змін про те, щоб парламент обирав президента...", Ляпіна сказала: "Зокрема... Чому Ви виключаєте цю можливість?"

"Я вважаю, що сьогоднішня ситуація, коли Регіони роблять вигляд, що вони, знаєте, в "овечій" шкурі коли був вовк, що вони такі хороші, добрі, насправді через цю шкіру весь час прориваються їхні істинні наміри", - зазначила "нашоукраїнка".

На її думку, "істинні наміри фракції Регіонів" полягають у тому, що їм "дуже хочеться зробити ситуацію, щоби фракція НУНС розкололася в якомусь вигляді, щоб тоді певні люди приповзли..."

Водночас, на прохання прокоментувати роль голови секретаріату президента Віктора Балоги в заминці з формуванням коаліції між БЮТ і НУ-НС та внутрішні конфлікти з ним, винесені на публіку Борисом Тарасюком та Юрієм Луценком, Ляпіна зазначила, що "було багато досить таких заяв різних".

"Але я не чула жодного разу від Балоги якихось конкретних заяв по прізвищах і якоїсь його окремої позиції з приводу коаліції. Жодного разу не чула. Тому, діючи в елементах "не під ковдрою", а публічної логіки, я не вважаю його противником коаліції", - наголосила вона, додавши, що хотіла б, аби "Балога вийшов і сказав, яка його позиція", відкрито, наприклад – на Політраді блоку.

Українська правда