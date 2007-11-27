Тимошенко у свій день народження піде в підпілля

У вівторок свій день народження відзначає головна опозиціонерка країни — Юлія Тимошенко. Як розповіли "Сегодня" її близькі соратники і колеги по партії, цього дня леді Ю. прагне взагалі не виходити в люди. Тому зазвичай ховається в квартирі своїх батьків в Дніпропетровську. Втім, цього року, за словами «бютівця» Миколи Сивульського, політична ситуація зобов`язує Тимошенко бути в Києві. Але теж "у підпіллі". Перша помічниця Юлії Володимирівни Ольга Трегубова повідомила: "У мене є інформація, що її взагалі не буде. На день вона зникне з поля зору. Але вона буде тут, до неї приїхала мама".

"Бютівець" і близький соратник іменинниці Сергій Терьохін говорить, що в БЮТ є чітка позиція: день народження або будь-яке інше торжество — особиста справа кожного. "Саме тому зазвичай від імені фракції ми вітаємо великим букетом троянд", — говорить він.

З опитаних газетою більше десятка "бютівців" спеціальний подарунок підготувала тільки Наталія Королевська. Вона розповіла, що до дня народження свого лідера підготувалася за чотири місяці і ще влітку замовила у українського скульптора Михайла Цветкова невелику скульптуру. Вона вирішила зберегти інтригу, і відмовилася повідомити, що саме вона зображає. Лише запевнила, що точно не саму іменинницю.

Решта "бютівців" готує квіти, причому, в основному червоні троянди. "Я подарую їй букет майже у вигляді символу БЮТ: яскраво-червоні троянди, у середині яких буде декілька білих квітів. Щоб було цікаво", — розкрив секрет Андрій Шкіль.

Поздоровлення Тимошенко отримає і від одного з головних своїх опонентів — "регіонала" Тараса Чорновола. "Це все-таки людина, з якою я персонально знайомий. Я її, звичайно, привітаю... через внутрішню експедицію парламенту, яка доставить їй звичайну листівку. Але особисто я поздоровляти або подарунків дарувати не буду, якби це відбулося, вона б мене неправильно зрозуміла", — пояснює Чорновіл.