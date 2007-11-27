Один із непідписантів НУ-НС уже виїхав за кордон

Сьогодні відбудеться засідання політради партії Народний союз «Наша Україна». Як повідомив один з непідписантів-нунсівців Микола Оніщук, справжня мета зборів за участю президента – остаточно сформулювати коаліційну угоду.

Член «НУ–НС» Олесь Доній вважає засідання політради спробою глави президентського Секретаріату відігратися за свою поразку минулого четверга на зустрічі фракції «НУ–НС» з Віктором Ющенком, в результаті якої кандидатом в спікери ВР був висунутий Вячеслав Кириленко, а не фаворит Банкової і прихильник широкої коаліції Іван Плющ.

А тому, на його думку, можлива якщо не пряма, то непряма ревізія домовленостей про створення демкоалиції, мета якої – затягування часу. «Супротивники демкоаліції можуть переписати коаліційну угоду таким чином, що воно стане неприйнятною для інших членів блоку або для БЮТ», – припустив пан Доній в коментарі газеті "24", додавши при цьому, що, вочевидь, навіть якщо всі погодяться на нову редакцію угоди, то деякі непідписанти бойкотуватимуть створення коаліції своєю відсутністю. Як стало відомо «24» із компетентних джерел, один з непідписантів – Станіслав Довгий – днями виїхав за кордон нібито на лікування.