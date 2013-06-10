Тимошенко уже попросила відпустити її до хворої матері

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу перед медзакладом після зустрічі з Тимошенко сказав її захисник Сергій Власенко, коментуючи слова речника пенітенціарної службі Ігоря Андрушка про можливість надання такого права екс-прем’єру.

“Сьогодні о 18.00 така заява написана і передана представникам пенітенціарної служби”, - сказав Власенко.

За його словами, згідно з ч. 2 ст. 111 Кримінально-виконавчого кодексу, пенітенціарна служба повинна ухвалити рішення за цією заявою протягом доби.

Захисник також підкреслив, що в разі прийняття позитивного рішення, Тимошенко просить пенітенціарну службу повідомити її заздалегідь про це, «щоб сім'я могла організувати автомобіль швидкої допомоги, на якому її довезуть до Дніпропетровська».

Власенко підкреслив, що ст. 111 Кримінально-виконавчого кодексу передбачає можливість короткострокового виїзду за межі колонії. За словами захисника, зокрема частина 1 статті 111 КВК передбачає проведення короткострокового виїзду за межі колонії строком до 7 діб без урахування дороги (плюс дорога Україною до 3-ох діб) в. разі тяжкої хвороби родича.

Власенко відзначив, що Тимошенко написала заяву після того, як отримала інформацію про погіршення стану здоров’я своєї матері.

“Вона написала цю заяву після двох інформацій. Перша інформація, яка була оприлюднена в інтерв’ю членів сім’ї Юлії Володимирівни, зокрема Антоніною Уляхіною (тітка Тимошенко — УНІАН). Цю інформацію вона отримала буквально сьогодні. І відповідно співпала з тим, що в цей же день з’явилася інформація пана Андрушка”, - сказав Власенко.

Як повідомляв УНІАН, тітка Тимошенко повідомила, що через переживання у матері екс-прем’єра відмовили ноги і вона зовсім перестала ходити.

Речник Державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко заявив, що Тимошенко можуть тимчасово відпустити додому до хворої матері.

За словами Андрушка, ув'язнена вправі, у разі тимчасових форс-мажорних життєвих обставин, тимчасово полишити лікарню, для чого має написати відповідну заяву начальнику Качанівської колонії.