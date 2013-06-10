ЗМІ: Тимошенко можуть тимчасово відпустити додому
16:17, 10 червня 2013Політика
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У пенітенціарній службі заявляють, що можуть тимчасово відпустити Тимошенко до хворої матері.
Тимошенко можуть відпустити провідати матір
Екс прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко можуть тимчасово відпустити додому до хворої матері.
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Про це заявив речник Державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко, повідомляє сайт «5 каналу».
За словами Андрушка - ув'язнена вправі, у разі тимчасових форс-мажорних життєвих обставин, тимчасово полишити лікарню, для чого має написати відповідну заяву начальнику Качанівської колонії.
Раніше тітка Тимошенко Антоніна Ульяхіна повідомила, що через переживання у матері екс-прем’єра відмовили ноги і вона зовсім перестала ходити.
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