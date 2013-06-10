ЗМІ: Тимошенко можуть тимчасово відпустити додому

Екс прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко можуть тимчасово відпустити додому до хворої матері.

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Про це заявив речник Державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко, повідомляє сайт «5 каналу».

За словами Андрушка - ув'язнена вправі, у разі тимчасових форс-мажорних життєвих обставин, тимчасово полишити лікарню, для чого має написати відповідну заяву начальнику Качанівської колонії.

Раніше тітка Тимошенко Антоніна Ульяхіна повідомила, що через переживання у матері екс-прем’єра відмовили ноги і вона зовсім перестала ходити.