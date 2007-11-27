Кабмін планує зробити вихідними 1-7 січня

Урядовий комітет з питань економічної політики і європейської інтеграції підтримав проект розпорядження Кабінету міністрів «Про перенесення робочих днів у 2008 році»: з середи 2 січня на суботу 12 січня, з четверга 3 січня на суботу 26 січня, і з п`ятниці 4 січня на суботу 9 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів, таке рішення комітет на чолі з першим віце-прем`єр-міністром, міністром фінансів України Миколою АЗАРОВИМ прийняв на засіданні 26 листопада.

Нагадаємо, що 5 і 6 січня 2008 року відповідно вихідні - субота і неділя, 7 січня - Різдво.