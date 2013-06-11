ЗМІ: Тюремники не збиралися відпускати Тимошенко додому

«Я пояснив положення законодавства, а журналістська спільнота сама вирішила, що засуджена Тимошенко може покинути лікарню», – сказав речник, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на «Українські національні новини».

За його словами, це зовсім не так: «Ув’язнений має право звертатися з таким проханням, але там є чіткий перелік підстав для цього. Крім того, у випадку із засудженою Тимошенко така можливість не передбачена з тієї причини, що вона перебуває не в пенітенціарному закладі, а в медичному стаціонарному закладі на реабілітації».

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Андрушко звернувся до журналістів із проханням не шукати сенсації там, де її немає.

Як відомо, у понеділок з'явилося повідомлення, що Тимошенко можуть тимчасово відпустити додому до хворої матері.

Захисник колишнього прем’єра Сергій Власенко заявляв, що Юлія Тимошенко вже написала заяву до пенітенціарної служби з проханням відпустити її відвідати хвору матір і тепер чекає на відповідь, яку мають надати протягом доби.

Раніше тітка колишнього прем’єра Антоніна Ульяхіна повідомила, що через переживання в матері засудженої Тимошенко відмовили ноги і вона зовсім перестала ходити.