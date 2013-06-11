Сьогодні екс-мера Черкас можуть посадити під домашній арешт

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одарича.

На переконання екс-мера, якщо суд обере запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, це підтвердить політичну вмотивованість кримінальної справи проти нього.

«…справа, яку інкримінують - це звільнення кількох працівників Черкаського міськвиконкому в 2007-2008 роках. Головний акцент у цій справі робиться на звільненні трьох заступників міського голови Черкас, яких фактично звільнила міська рада, а не міський голова. Більше того, звільнення відбувалось за поданням одного з депутатів Черкаської міськради. Саме міськрада і мала потім виконати рішення суду щодо поновлення на роботі цих людей. Цікаво, що у тексті підозри немає жодного слова про те, що це було рішенням міської ради і ніхто з потерпілих не оскаржує рішення», - зауважив Одарич.

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За його словами, це очевидна спроба зробити міського голову крайнім за дії ради.

«Що стосується того, що міському бюджету завдано збитків на загальну суму майже 600 тис. грн, то це - заробітна платня, виплачена, до речі, за рішенням суду», - наголосив Одарич.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня депутати Черкаської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень мера міста Одарича. На засіданні 40 депутатів із 42 присутніх проголосували ”за” припинення повноважень мера. Рішення про відставку мера ініціювали представники фракції Партії регіонів. Після цього почалися дискусії щодо легітимності такого рішення.

10 червня слідчим управлінням прокуратури Черкаської області Одаричу було вручено письмову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, ст. 172, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 ККУ (грубе порушення законодавства про працю; зловживання службовим становищем, невиконання судового рішення).