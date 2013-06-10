Екс-меру Черкас Одаричу інкримінують кілька злочинів

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області, слідчим управлінням прокуратури Черкаської області вручено письмову підозру колишньому міському голові міста Черкаси, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, ст. 172, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 ККУ (Грубе порушення законодавства про працю; зловживання службовим становищем; невиконання судового рішення). Встановлено, що внаслідок незаконних дій посадовця та невиконання ним рішень судів, міському бюджету завдано збитків на загальну суму майже 600 тис. грн. На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

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Досудове розслідування триває, у найближчий термін кримінальне провадження буде скеровано до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції екс-мер Черкас Сергій Одарич повідомив журналістам, що його сьогодні викликали до прокуратури Черкаської області для вручення підозри в скоєнні злочину. За його словами, ця підозра стосується справи про невиконання судового рішення щодо поновлення на посадах звільнених працівників виконкому Черкаської міськради. Одарич також заявив, що вважає це політичним переслідуванням.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня депутати Черкаської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень мера міста Одарича. На засіданні 40 депутатів із 42 присутніх проголосували ”за” припинення повноважень мера. Рішення про відставку мера ініціювали представники фракції Партії регіонів. Після цього почалися дискусії щодо легітимності такого рішення.

Зокрема, комітет із питань державного будівництва та місцевого самоврядування 23 травня створив робочу групу комітету з вивчення ситуації, пов’язаної із достроковим припиненням повноважень Черкаського міського голови.