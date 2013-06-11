Захисник: Тюремники до 18.00 мають відповісти на заяву Тимошенко

Захисник екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк заявляє, що Державна пенітенціарна служба України повинна впродовж сьогоднішнього дня розглянути та ухвалити рішення щодо заяви Тимошенко на короткочасний виїзд за межі виправної колонії для відвідування хворої матері.

"Я хочу звернути увагу на те, що спочатку саме пенітенціарна служба заявила, що може дозволити Юлії Тимошенко відвідати хвору матір, а лише потім Юлія Тимошенко звернулася з відповідною заявою. Тепер у них немає іншого виходу, як розглянути цю заяву та ухвалити рішення", - сказав Плахотнюк, повідомляється на сайті Тимошенко.

За його словами, враховуючи, що Тимошенко звернулася з заявою до адміністрації Качанівської колонії напередодні о 18-й годині вечора, рішення щодо її заяви, відповідно до закону, має бути ухвалено впродовж доби.

"Тобто до 18.00 11 червня", - уточнив він.

Захисник екс-прем'єра також нагадав, що Тимошенко просила у своїй заяві завчасно повідомити її про можливу дату короткочасного виїзду за межі колонії для побачення з мамою. "Це потрібно для того, щоб забезпечити Юлію Тимошенко "швидкою допомогою" для її переїзду, враховуючи стан здоров'я самої Юлії Тимошенко", - зазначив Плахотнюк.

"Відповідно до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України, засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки, а Качанівська колонії є саме такою колонією, може бути дозволено короткочасні виїзди за межі колонії на території України на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб), у зв'язку з такими винятковими особистими обставинами, як тяжка хвороба близького родича", - пояснив Плахотнюк.

Як повідомлялося, Тимошенко напередодні увечері звернулася до адміністрації Качанівської виправної колонії із заявою про можливість виїзду за межі пенітенціарної установи для відвідування хворої матері.

Раніше тітка екс-прем'єр-міністра України Антоніна Уляхіна заявила про погіршення стану здоров'я матері Тимошенко Людмили Телєгіної. "Після того, як Юлію заарештували, вона злягла, вона не ходить зовсім... Просто відмовили ноги... Це трагедія, коли успішна дитина, благополучна, талановита, потрапляє в такі умови, і коли ми не можемо їй нічим допомогти", - додала Уляхіна.