Жванія знає, чому до нас не приїжджає Мадонна

Депутат від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Давид Жванія підкреслює, що перед тим, як говорити про формування нового уряду і кандидатури на міністерські посади, необхідно сформувати коаліцію.

"Давайте спочатку сформуємо нову коаліцію", - сказав він в інтерв`ю газеті "Дело".

"Поки ми обговорюємо всього три кадрові кандидатури. (Лідер БЮТ Юлія) Тимошенко – на посаду прем`єра, (один із лідерів НУ-НС В`ячеслав) Кириленко – на спікера. І (лідер НУ-НС Юрій) Луценко – віце-прем`єр, міністр внутрішніх справ. І як один із найбільш реальних кандидатів на посаду мера Києва у випадку дострокових виборів", - повідомив він.

На запитання журналіста, чи значить це, що Луценко тоді піде з посади міністра внутрішніх справ, Жванія відповів:

"Він може тоді відмовитися від цієї посади, якщо її отримає, щоб врятувати Київ".

"Не врятуємо Київ – можемо всю країну програти. Я не хочу, щоб Київ нагадував Бангкок. У Києві жити некомфортно", - зазначив він.

За словами Жванії, "у Києві нічого не адаптовано під людину, усе адаптовано тільки під маячню чиновників".

"Тут немає нічого для комфортного проживання і побуту людини. Навіть Оперний театр не адаптований. Я не знаю навіть, як обізвати це жахливе приміщення – палац "Україна", – єдине в столиці для проведення концертів. А потім ми скаржимося, що до нас Мадонна не приїжджає. А де їй співати?, - обурився Жванія

Крім того, Жванія відзначив, що "дуже багато землі видано спекулятивно і незаконно, з цим потрібно розбиратися".

"Уся земля повинна продаватися не за різними, а за одним правилом, наприклад, з аукціону. Як тільки набувають чинності зміни в законі, що дозволяють комусь мати пільги, - усе це корупція. Закон повинен бути один для усіх. Без винятку – у селі, у місті, у Києві, Харкові або Жмеринці", - упевнений він.

"І має бути генплан, за яким розвивається місто. У нас же усі забудовується хаотично, немає соціальних об`єктів, у центрі зводяться якісь ідіотські цегельні коробки, яких у світі немає вже ніде", - додав Жванія.

Українська правда