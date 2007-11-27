Ще один бютівець заявляє про підкупи і називає ціну

Народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко, голова Рівненської обласної організації всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юрій ПРОКОПЧУК заявляє, що депутатам пропонують по 15 млн. доларів за відмову від підписання коаліційної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПРОКОПЧУК заявив учора на прес-конференції у Рівному.

За його даними, майже половині депутатів, обраних від БЮТ, за відмову від підпису під угодою про створення демократичної коаліції пропонували гроші та інші види компенсації. Приблизна «ціна» відмови становить 15 млн. доларів.

Водночас депутат не уточнив, чи пропонували такі гроші саме йому.

Ю.ПРОКОПЧУК також висловив здивування умовами проживання народних депутатів у готелі «Київ», де, за його словами, у номері немає навіть нормального стола для роботи, натомість Верховна Рада платить за проживання там щомісяця одного депутата по 10 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, про спроби підкупу народних депутатів в ефірі «5-го каналу» учора також заявив інший представник БЮТ Олег ЛЯШКО. За словами О.ЛЯШКА, за відмову від підпису під коаліційною угодою йому пропонували 20 млн. доларів. Заяви О.ЛЯШКА та Ю.ПРОКОПЧУКА про спроби підкупу народних депутатів прозвучали в один день.