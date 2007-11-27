Горбулін очолив Інститут проблем національної безпеки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом №1150/2007 від 27 листопада призначив Володимира ГОРБУЛІНА директором Інституту проблем національної безпеки.

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті Президента України.

До цього часу Володимир ГОРБУЛІН очолював Інститут на громадських засадах.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО 26 листопада підписав указ про звільнення В.ГОРБУЛІНА з посади радника Президента України.

В.ГОРБУЛІН був радником Президента з жовтня 2006 року.