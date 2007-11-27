Третьяков: від одного ображеного не може залежати доля країни

Член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Олександр ТРЕТЬЯКОВ переконаний, що найближчим часом кількість народних депутатів, які не підписали угоду про створення демократичної коаліції, зменшиться до трьох або їх взагалі не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТРЕТЬЯКОВ висловив сьогодні журналістам перед засіданням політради партії “Народний Союз Наша Україна”.

О.ТРЕТЬЯКОВ підтвердив, що на даний час кількість тих, хто не підписав угоду, залишається незмінною – 7 осіб.

Водночас він висловив упевненість, що за 2-3 дні непідписантів буде набагато менше або взагалі не буде. Як приклад, він навів ситуацію з депутатом Ігорем КРІЛЕМ.

«Від одного ображеного не може залежати доля країни», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ. При цьому він висловив думку, що з депутатом, який не підписав угоду, просто ніхто нормально не розмовляв, і якщо це зробити, то можна уникнути всіх непорозумінь.

Як повідомляв УНІАН, угоду про створення коаліції досі не підписали семеро депутатів від НУ-НС, зокрема, Іван ПЛЮЩ, Юрій ЄХАНУРОВ, Микола ОНИЩУК, Іван КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Станіслав ДОВГИЙ, Віктор ТОПОЛОВ.

26 листопада член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ заявив, що найближчим часом ще двоє членів фракції "Наша Україна – Народна самооборона" підпишуть угоду про створення демократичної коаліції.

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