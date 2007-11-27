НУ-НС не може зібрати політраду

Засідання Політради партії «Народний Союз Наша Україна» сьогодні може не відбутися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член партії НСНУ Олександр ТРЕТЬЯКОВ.

За його словами, це пов’язано з тим, що станом на 12.22 немає кворуму членів Політради НСНУ. На даний момент із 196 членів Політради партії зареєструвалися менш ніж 50 осіб.

О.ТРЕТЬЯКОВ також зазначив, що якщо сьогодні не відбудеться засідання Політради, то необхідно буде скликати з’їзд партії.

Як повідомляв УНІАН, засідання Політради мало розпочатися о 12.00. Передбачалося розглянути питання щодо створення коаліції та створення єдиної партії на основі блоку НУ-НС та підбити результати дострокових виборів до ВР.