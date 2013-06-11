Кличко пропонує відкласти акції «Вставай, Україно!»

Лідер «УДАРу» Віталій Кличко вважає, що акцію «Вставай, Україно!» потрібно відкласти до осені, оскільки в сезон відпусток вона малоефективна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам.

За словами Кличка, народним депутатам необхідно зустрічатися з людьми, «необхідно доносити ключові меседжи», а також слухати «зворотну реакцію людей», але «акція на сьогодні, у сезон відпусток, у літній сезон, вона менш ефективна у зв'язку з тим, що політична активність влітку, як правило, сягає свого мінімуму».

«І наскільки ефективна вона буде влітку, велике питання. І я думаю, що це питання ми узгодимо з лідерами опозиційних фракцій, і в період літніх відпусток ці акції не проводитимуться», - підкреслив Кличко.

При цьому він додав, що «восени ми знову продовжимо тур по Україні, по містах, де ми зустрічатимемося з нашими виборцями».

Як повідомляв УНІАН, 7 червня, зокрема, лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок заявив, що акція “Вставай, Україно!” продовжиться.

8 червня акція опозиції відбулася в Хмельницькому, наступну заплановано на 13 червня в Миколаєві.

Раніше екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко в статті "День Європи" закликала українських політиків з різних таборів прийняти спільну декларацію про припинення акції "Вставай, Україно!" і "антифашистського" руху і визначити план дій щодо інтеграції України до Європейського Союзу.