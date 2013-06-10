Кличко каже, що проти «посиденьок для галочки» з Януковичем

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу».

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За словами Кличка, Президент, як гарант Конституції, повинен виконати свій обов'язок, прийти в парламент і виступити з посланням про стан внутрішньої і зовнішньої політики, а потім почути виступи від фракцій і зробити висновки.

"Однак цього не відбувається, і нас кличуть на кулуарну ритуальну розмову. Ми проти посиденьок для "галочки", коли в суспільстві накопичилося багато серйозних питань, які влада розв'язати неспроможна, - підкреслив Кличко. - Тому повинна відбутися відверта публічна розмова в стінах парламенту", - впевнений лідер "УДАРу".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 червня, Президент Янукович під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Рибаком висловив готовність цього тижня зустрітися з лідерами парламентських фракцій. За інформацією прес-служби ВР, Янукович зазначив, що він готовий внести зміни до свого робочого графіку на поточний тиждень.

Після цього голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що рішення про формат зустрічі із Президентом буде прийматися лідерами трьох опозиційних парламентських фракцій.

«Ми готові змінити свій графік на поточний тиждень, окрім запланованої зустрічі із виборцями в рамках акції «Вставай, Україно» в Миколаєві, яка відбудеться о 17.00 в четвер, 13 червня», - наголосив Яценюк.