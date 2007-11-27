Народний депутат, член партії «Народний Союз Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ заявляє, що Політрада НСНУ відбудеться за будь-яких обставин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Р.ЗВАРИЧ пояснив, що відсутність кворуму не дає можливості ухвалювати рішення, але не забороняє обговорювати те чи інше питання.

“Я не думаю, що це (відсутність кворуму – УНІАН) може бути бар’єром, тим більше, що є різні інструменти, якими можна забезпечити ухвалення рішення, незважаючи на відсутність кворуму», - сказав Р.ЗВАРИЧ, навівши приклад – збір підписів.

В той же час він висловив сподівання, що на сьогоднішньому засіданні Політради кворум буде зібраний.

«Якщо його не буде, це буде свідченням того, що дехто з наших партійних колег не готовий виконувати свої прямі обов’язки», - сказав він, висловивши думку, що тоді вони мають скласти повноваження членів Політради.

«Я думаю, що це було б нормально», - підкреслив Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, раніше член НСНУ Олександр ТРЕТЬЯКОВ висловив думку, що засідання Політради партії «Народний Союз Наша Україна» сьогодні може не відбутися. За його словами, це пов’язано з відсутністю кворуму. Станом на 12.22 із 196 членів Політради партії зареєструвалися менш ніж 50 осіб.