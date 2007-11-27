Партія регіонів відхрещується від «ширки»

Партія регіонів не зацікавлена у створенні «широкої» коаліції, оскільки цього їй не доручали виборці, заявив в інтерв’ю радіо "Свобода" народний депутат від цієї партії Ярослав СУХИЙ.

«Я народний депутат України уже четвертого скликання. Представляв і представляю Запорізькій індустріальний регіон. На цих перевиборах я мав близько ста зустрічей у різних районах області, і я ні на одній із зустрічей не чув такого наказу. І я сумніваюсь, що б хтось з народних депутатів від Донецького, Харківського, Луганського регіонів отримав такий наказ – про якусь «широку» коаліцію» – заявив Я.СУХИЙ.