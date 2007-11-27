Суркіс скаржиться на “злочинну бездіяльність посадовців”

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС вкотре наголошує на хронічному невиконанні законодавчих рішень з підготовки до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Про це він заявив сьогодні у своєму виступі перед учасниками міжнародної конференції «Європейські стандарти права в сфері спорту та їх впровадження в українське законодавство в світлі підготовки до фіналу Євро-2012», текст якого розміщено на офіційному сайті ФФУ.

Зокрема, за словами Г.СУРКІСА, відбувається “безпрецедентна у світовій юридичній практиці ситуація, коли хронічно не виконуються уже прийняті нормативно-правові акти, покликані сприяти якісній організації підготовки до турніру”. В цьому контексті президент ФФУ наголосив, що він неодноразово звертав на це увагу під час засідань Координаційної ради та Оргкомітету з підготовки до проведення Євро-2012, пропонуючи розробити правові механізми застосування жорсткіших санкцій по відношенню до порушників виконавчої дисципліни та службової етики.

“Реалізація загальнонаціонального проекту, яким переважна більшість населення країни вважає фінальний турнір чемпіонату Європи, досі не забезпечена стовідсотковими гарантіями отримання відповідних результатів, незважаючи на прийнятий Верховною Радою та підписаний главою держави закон України про підготовку до Євро-2012, цільові Укази Президента від 31 серпня та 24 жовтня 2007 року, низку постанов уряду та рішень Координаційної ради і Оргкомітету”, - підкреслив Г.СУРКІС.

В цьому контексті президент ФФУ закликав професійну аудиторію запропонувати шляхи забезпечення національного інтересу та його захисту від “злочинної бездіяльності окремих посадовців”.

Ініціаторами міжнародної конференції виступили ФФУ та Інститут законодавства Верховної Ради України за фінансової підтримки Європейського Союзу.