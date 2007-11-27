Зварич зізнався, яке враження прокрадається в його душу

Народний депутат, член фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ сумнівається, що хтось з його колег може відкликати свій підпис під угодою про створення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам перед початком засідання політради партії «Народний Союз Наша Україна», коментуючи заяву народного депутата Ігоря КРІЛЯ, що 19 членів фракції не поділяють позицію щодо необхідності формування коаліції з БЮТ.

«Я чомусь не думаю, що наші політики мають бажання стати політичними самогубцями», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, навряд чи у фракції знайдуться люди, які хотіли б завершити свою політичну кар’єру.

Р.ЗВАРИЧ нагадав, що вже двоє з семи членів фракції НУ-НС заявили про готовність підписати коаліційну угоду.

Він підкреслив, що не може назвати точного часу, коли це відбудеться. «Те, що вони підпишуть, я точно можу сказати», - підкреслив Р.ЗВАРИЧ.

На запитання, яким чином фракція переконує цих сімох у необхідності підписати коаліційну угоду, Р.ЗВАРИЧ відповів, що з одними йде розмова «мовою аргументів, як, наприклад, з Юрієм Івановичем (ЄХАНУРОВИМ – УНІАН)».

«Говорячи про його зауваження до коаліційної угоди, я намагаюсь йому продемонструвати, що багато пунктів, до яких він має зауваження, взяті з подачі КМУ на чолі з Юрієм ЄХАНУРОВИМ», - підкреслив Р.ЗВАРИЧ.

Водночас він зазначив, що коли слухає зауваження, в нього складається враження, що «хтось говорить про угоду, а має на увазі широку коаліцію». «Нічого не можу з собою зробити, чомусь це враження прокрадається в мою душу», - сказав Р.ЗВАРИЧ.