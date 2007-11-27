Політрада НСНУ розпочалася без кворуму

Політрада "Народного союзу "Наша Україна" почала свою роботу попри відсутність кворуму на засіданні. Лідер партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО повідомив, що на засіданні зареєструвалося 74 члени ради, тоді як для кворуму потрібно участь 99 членів ради. Крім того присутні 6 членів ради, але вони не реєструються, додав КИРИЛЕНКО.

Сьогодні Політрада партії “Народний Союз Наша Україна” не ухвалюватиме жодних кадрових рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, сьогодні головне питання для партії – створення демократичної коаліції, і тому зараз основна робота направлена на його вирішення.

На запитання, яким чином члени НСНУ планують переконати 7 депутатів, які не поставили свої підписи під угодою про створення демократичної коаліції, підписати цей документ, В.КИРИЛЕНКО відповів: «Шляхом переконання».

За його словами, всі, хто має власну позицію, могли прийти сьогодні на засідання Політради і висловити її. «Всі, хто має дійсну позицію, готові взяти участь у відкритому публічному обговоренні», - сказав В.КИРИЛЕНКО, висловивши жаль, що не всі члени Політради прийшли на сьогоднішнє засідання.

За його словами, відкрита публічна дискусія з проблемних питань є демократичною традицією, яка склалась в партії.

«Ми хочемо чути опонентів і відкриті до дискусії. Якщо хтось за широку коаліцію, хай переконає членів політради, активістів, прихильників партії і виборців, якщо таке можливо. Якщо просто відсутня публічна позиція, і вона виливається просто у позицію саботажу, зокрема, керівних органів партії, то це контрпродуктивний шлях», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше член НСНУ Олександр ТРЕТЬЯКОВ висловив думку, що засідання Політради партії «Народний Союз Наша Україна» сьогодні може не відбутися. За його словами, це пов’язано з відсутністю кворуму. Станом на 12.22 із 196 членів Політради партії зареєструвалися менш ніж 50 осіб.

Угоду про створення коаліції досі не підписали семеро депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”: Іван ПЛЮЩ, Юрій ЄХАНУРОВ, Микола ОНИЩУК, Іван КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Станіслав ДОВГИЙ, Віктор ТОПОЛ