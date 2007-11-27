Кріль порадував товаришів по блоку... і одразу ж засмутив

Член фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, заступник голови партії «Наша Україна» Ігор КРІЛЬ заявляє про готовність скласти повноваження народного депутата.

Про це повідомляє прес-служба блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

«Я готовий здати депутатські повноваження. Але я це зроблю, якщо це буде необхідно для інтересів держави, а не на догоду деяким «політичним спікерам», які не відображають точку зору більшості ані членів Ради «Нашої України», ані членів фракції «Наша Україна - Народна самооборона», - заявив І.КРІЛЬ.

«Навесні минулого року я вже складав депутатський мандат. І ми з моїм колегою Віктором ТОПОЛОВИМ зробили це першими в фракції», - нагадав він.

На прохання прокоментувати вчорашні звинувачення члена НУ-НС Романа ЗВАРИЧА на його адресу І.КРІЛЬ сказав: «Щодо ЗВАРИЧА особисто, то хотів би нагадати, що йому двічі доводилося здавати повноваження. І обидва рази він, як міністр юстиції, це робив із порушенням закону. Якщо він про це забув, то раджу йому підняти роздруківки з Інтернету, які йому нагадають, що ці кроки він робив під тиском можливих судових процесів».

«Розумію ЗВАРИЧА. Він виконує певні команди, оскільки в дерибані посад йому б дісталася посада міністра юстиції», - наголосив І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, І.КРІЛЬ є одним з семи депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, які досі не поставили свої підписи під угодою про створення демократичної коаліції.

23 листопада член фракції НУ-НС Давид ЖВАНІЯ висловив переконання, що народні депутати, які не хочуть підписувати коаліційну угоду, мають скласти свої повноваження.