Кириленко каже, що він нічим не поступився Тимошенко

Лідер партії «Народний Союз "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО відкидає звинувачення в тому, що "Наша Україна" програла перемовини з БЮТ щодо створення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Політради партії.

Інформуючи про хід переговорів щодо угоди про демократичну коаліцію, В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що в документі було враховано більшість пропозицій «Нашої України» і лише принципові положення програми БЮТ. Також він нагадав, що сторони домовились розподіляти посади 50 на 50, а контроль за силовим блоком залишили за Президентом. І це враховуючи те, що БЮТ набрав більше голосів, ніж "Наша Україна", додав В.КИРИЛЕНКО.

«У зв’язку з цим незрозумілою видається логіка людей, які нарікають нам на недосконалий зміст коаліційної угоди. Якщо в кадрових питаннях ми зберігаємо 50%, у тому числі весь силовий і гуманітарний блоки, усю виконавчу вертикаль і керівництво парламенту, маючи при цьому лише 14%, то це, як на мене, вдалі результати переговорів», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

Він не розуміє, як можна називати неуспішними переговори, коли було враховано 95% програмних положень блоку НУ-НС. А найбільш проблемне питання – термін переходу на контрактну основу армії – узгоджено, підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

«Тому серйозні закиди з приводу угоди можуть робити хіба що люди, які хіба що не хочуть утворення коаліції демократичних сил і шукають для цього будь-які приводи», - сказав В.КИРИЛЕНКО. Він розкритикував позицію деяких колег, які відмовились виконувати дані перед виборами обіцянки щодо створення демократичної коаліції, але чомусь при цьому не передумали отримувати депутатський мандат.

В.КИРИЛЕНКО нагадав про рішення фракції підписати угоду щодо створення демократичної коаліції. На його думку, заяви з боку окремих членів блоку “Наша Україна – Народна самооборона” про непідтримку демократичної коаліції підривають довіру виборців до Президента і до НУ-НС.

«Нехай це буде відповідальністю тих, хто піддає ревізії обіцянки, в які народ ще раз повірив. Якщо ми ці обіцянки (створення демократичної коаліції – УНІАН) не виконаємо, то більше люди не повірять нам ніколи. Можна бути в опозиції, можна програти вибори, але виграти їх і віддати владу кланам – такого нам ніколи не пробачать ті, хто на цей раз за нас проголосував», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.