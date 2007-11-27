Зварич пророкує непідписантам «смерть»

Член політради "Нашої України" Роман Зварич вважає, що відмова від демократичної коаліції стане публічною смертю для непідписантів.

"Це неприйнятна ситуація, коли семеро осіб тримають у заручниках партію, парламент, народ і зрештою президента", - сказав Зварич у вівторок перед початком політради партії.

За його словами, він намагається переконувати непідписантів, зокрема Юрія Єханурова.

"Я нагадую йому, що багато пунктів угоди увійшли до неї з роботи уряду Єханурова", - зазначив депутат.

"Але скажу відверто, коли я слухаю ті зауваження, десь глибоко в душі є відчуття, що коли хтось говорить про угоду, то має на увазі широку коаліцію", - додав він.

На питання, що кількість непідписантів може змбільшитись до 19 осіб, як про це говорив Ігор Кріль, Зварич висловив сумнів, що це станеться.

"Не думаю, що вони хочуть стати політичними самогубцями. Ви можете прослідкувати з характеру повідомлень у пресі, як ставляться до таких коливань. Це буде політична смерть", - сказав він.

Українська правда