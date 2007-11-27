Ющенко просить ВРЮ звільнити 47 суддів за порушення присяги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся з листом до Вищої ради юстиції, в якому закликає розпочати процедуру звільнення 47 суддів загальних і апеляційних судів за порушення присяги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН сьогодні на брифінгу.

«Крім того, Президент доручив генеральному прокурору, керівникові Служби безпеки України, міністру внутрішніх справ розробити спільні дії з боротьби з корупцією в судовій системі», - сказав І.ПУКШИН.

За його словами, ГПУ, СБУ і МВС повинні до 15 грудня затвердити план спільних дій і щомісяця інформувати Президента про заходи, що їх вживають, з боротьби з корупцією в судовій системі.