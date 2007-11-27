Єхануров вважає програму БЮТ небезпечною для країни

«Блок "Наша Україна – Народна Самооборона" взяв на себе зобов’язання створити коаліцію з БЮТ. Підкреслюю: створити коаліцію. А не взяти до виконання програму Блоку Тимошенко», - зазначив член Блоку НУНС, перший заступник голови партії «Наша Україна» Юрій Єхануров.

«Ми не будемо відступати від своїх попередніх заяв. Але настав час втілювати їх в життя. І робити це треба відповідально», - підкреслив він.

Він нагадав, що, по-перше, блок утворюють дві сили і кожна з них має право наполягати на принципових для неї моментах. «По-друге, ми маємо два тексти щодо співпраці з БЮТ. Один був підписаний до виборів. Другий парафований після виборів. Вони мають суттєві відмінності. В другому тексті з’явилися положення з передвиборної Програми БЮТ, які є небезпечними для країни. Це стосується, зокрема, положень про повернення боргів Ощадбанку за два роки, про скасування призову та податку на додану вартість», - цитує Єханурова сайт НУ-НС.

«Тези про повернення боргів Ощадбанку запропонували БЮТ політтехнологи, а не професійні економісти, - переконаний перший заступник голови партії «Наша Україна». - Так само, як і положення про скасування ПДВ, негайний перехід на професійну армію та інші. Можливо, це додало голосів БЮТ. Але, натомість, поставило під питання професійну репутацію його лідерів».

«Перші зауваження до Угоди були підготовлені мною ще 30 жовтня. Я їх спрямував до робочої групи з доопрацювання проекту Угоди. Той варіант проекту Угоди, що я отримав, як і інші члени фракції, лише 23 листопада мене не влаштовує. В ньому враховані лише два зауваження — щодо армії та виборчого бар’єру, - підкреслив він.

Ще раз наголошую, мої зауваження, це — не особиста забаганка, а принципові питання. Від їх вирішення залежить стан української економіки, добробут нашого народу та інвестиційний імідж нашої країни. Тому я наполягатиму, щоб кожне положення Угоди було звірено і узгоджено».